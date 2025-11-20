災害復旧や防災に役立つ技術や商品を集めた展示会が19日20日と開かれました。 【写真を見る】災害への備えは日々進化先進建設・防災・減災技術フェア 土木や建築現場で注目されるものだけでなく、中には、私達の暮らしの中で取り入れられるアイデアもありました。 地震が建物に及ぼす影響を視覚的に表した模型や、災害復旧現場で活躍する重機の操縦シミュレーション、災害時の非常食の試食など、会場には約250の企業や