今、新たな手口によるLINEの乗っ取り被害が相次いでいます。千葉市に住む60代のAさんも11月7日、被害に遭った1人です。LINE乗っ取り被害に遭ったAさん（60代）：すごく巧妙な手口だなと思って。善意を利用するものなんでしょうが、本当にひどい。LINEが乗っ取られたきっかけは、インスタグラムのダイレクトメッセージでした。Aさんは「友達のお子さんの絵画コンテストに投票していただけますか？数分で完了します」というメッセー