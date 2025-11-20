女優本田翼（33）が20日、都内で行われたファッションブランド、MaxMara（マックスマーラ）のポップアップストアイベントに登場した。キラキラのスパンコールをポイントにした全身キャメルコーデで登場し「特別感があふれてすてきなコーディネート」と笑顔。エレガントな女性像について「歩き方が美しい人にエレガントさを感じます」とし、自身も「頑張ってまーす！」。コートを着ていきたいところを聞かれると、「寒いので、室内