Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の小説が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、志賀直哉『暗夜行路』幸田文『黒い裾』など、日本の文学史に名を連ねる文豪たちの作品が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。kindleのブラックフライデーセールを機会に、美しい文学の世界を堪能