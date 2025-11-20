毎熊克哉と大西礼芳がダブル主演する映画『安楽死特区』より、予告編と場面写真11点が解禁。併せて、患者とその家族を演じた筒井真理子、平田満、余貴美子、出演のほか劇中のラップの作詞を手掛けたシンガーソングライターのgb（ジービー）、ドキュメンタリー部分に登場したくらんけのコメントが到着した。【動画】映画『安楽死特区』予告編在宅医として2500人以上の看取りを経験してきた医師で作家の長尾和宏による同名小説が