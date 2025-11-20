女優の吉岡里帆が19日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレス姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。【写真】美しすぎる…！吉岡里帆の純白ドレス姿をもっと見る吉岡は、都内の商業施設「KITTE」で行われたクリスマスイベント「WHITE KITTE 点灯式」に出席。その際の写真を投稿し、「13メートルのモミの木とイルミネーションアート、早くもクリスマスを感じました東京駅からすぐ近くなのでぜひ立ち寄ってみて下さ