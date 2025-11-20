俳優の佐野岳が20日にエックスを更新し、『最強スポーツ男子頂上決戦』（TBS）の収録中に負傷していたことを明かした。【写真】佐野岳が収録中の負傷を書面で説明芸能界を代表するスポーツ男子たちが“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む同番組の収録中に負傷した佐野は、自身のエックスで詳細を記した画像を投稿。佐野は「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗して怪我をしてしまいまし