Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWAのレシピ本セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『クタクタな心と体をおいしく満たすいたわりごはん』や『「からだにいい」をまるごと5日分作り置き！ 頑張らない冷凍弁当』など忙しい日々に役立つタイトルも多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピック