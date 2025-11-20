JILL STUART Beautyでは2025年11月21日より、「オリジナルポーチ プレゼントキャンペーン」を開催します。冬のトキメキが詰まった特別なデザイン期間中、店頭もしくは公式オンラインストアで7700円以上（対象商品を含む）購入すると、「ジルスチュアートオリジナルポーチ」がもらえます。ふわふわで真っ白なポーチは、あたたかみのあるヴァニラの香りとマフラーをイメージしています。対象商品は以下の通り。・ヴァニラ ラスト