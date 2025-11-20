タレントの藤本美貴が11日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。“男女仲良しグループ”でキャンプに行く夫へのモヤモヤに答えた。○夫の友人女性「午前中に帰ればいいじゃーん」藤本美貴「毎年お祭りの日に、夫が“男女仲良しグループ”でキャンプに行っている」という相談者。今年は、日程が被らなかったため、家族でお祭りに行こうとしていたが、お祭りの日に帰ってくることが発覚。夫は友人女性に、「