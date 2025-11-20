「ファミクラストア」の公式サイトが20日までに更新され、大阪店の移転が発表された。【写真あり】人気アーティストが集結！東京ドームイベントの様子大阪店は12月21日に移転オープン。移転先は「NU茶屋町」。「梅田駅徒歩7分の現住所から、阪急大阪梅田駅徒歩1分のNU茶屋町2階に移転します」と明らかにされた。また「新店舗は『音と映像』をテーマに、白とシルバーを基調としたスタイリッシュな空間へリニューアル」とし、