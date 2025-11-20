医療事故をめぐり、「十分なモニタリング体制が取れていなかった」と指摘しました。当時3歳だった女の子・夢唯ちゃんは、去年7月、岐阜県総合医療センターで気管に「カニューレ」という管を装着する手術を受けて入院中に、管が外れて心肺停止となり、1カ月後に死亡しました。病院の医療事故調査委員会は20日、患者の異変を知らせるナースステーションのアラームが切られていて、モニタリング