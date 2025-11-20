日本取引所グループ（JPX）は20日、年内最後の株式取引となる12月30日の大納会セレモニーに、サッカー日本代表の森保一監督（57）がゲストとして出席すると発表した。当日は、森保監督が2025年の取引納めの鐘を鳴らす。大納会は毎年著名人がゲスト出演しており、23年は野球日本代表「侍ジャパン」の前監督の栗山英樹氏が鐘を鳴らした。昨年は東証職員によるインサイダー取引事件を受け開催を自粛した。日本代表は26年W杯北中