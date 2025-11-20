J1・鹿島が20日、公式サイトで試合チケットの不正転売に対する厳正な防止策を講じたことを発表しました。鹿島は今回、公式サイトに「不正転売された観戦チケットの無効化対応とアカウントの停止処理実施、転売チケット購入者への情報提供のお願いについて」と題したリリースを掲載。8日に行われたJ1リーグ第36節の横浜FC戦と、12月6日に開催される第38節の横浜Fマリノス戦のチケットにおいて、「SOCIO・ファンクラブ会員先行販売期