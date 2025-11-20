国会議員の給与が将来的に月5万円増となる歳費法改正案が、今国会で浮上している。自民党は次の国政選挙まで、現行額で据え置く方向で検討するが、連立を組む日本維新の会は増額に「明確に反対」（吉村洋文代表）と表明。維新が「身を切る改革」を掲げ、衆院議員定数削減を巡る議論が注目を集める中、波紋を呼びそうだ。政府は今国会に国家公務員の給与を引き上げる給与法改正案を提出する予定。自民は民間の賃上げの流れや、