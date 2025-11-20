欧州株銀行株が買われる、仏ＢＮＰパリバは６％近い上げ 東京時間18:28現在 英ＦＴＳＥ100 9568.96（+61.55+0.65%） 独ＤＡＸ23423.05（+260.13+1.12%） 仏ＣＡＣ40 8028.04（+74.27+0.93%） スイスＳＭＩ 12600.44（+69.82+0.56%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【銀行株】 東京時間18:28現在 ＨＳＢＣ 1049.40（+1.80+0.17%） バークレイズ401.55（+1.95+0