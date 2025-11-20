欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのマクルーフ・アイルランド中銀総裁 金融政策の現状に満足している。 私の見解を変えるには説得力のある証拠が必要である。 予測の小さな逸脱に対しては、非常に慎重に反応する必要がある。 インフレ見通しをめぐるリスクは均衡している。