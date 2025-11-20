日本取引所グループ（ＪＰＸ）は２０日、年内最後の株式取引となる１２月３０日の大納会に、サッカー日本代表の森保一監督（５７）がゲストとして出席すると発表した。ＪＰＸ山道裕己最高経営責任者（ＣＥＯ）のあいさつの後、森保監督が２０２５年の取引納めの鐘を打ち鳴らす。森保監督が率いる日本代表は２６年のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会への出場権を獲得している。１０月には国際親善試合でブラジル代表から