Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の少女漫画が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、『隣のステラ』『花野井くんと恋の病』など、話題の人気作品が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの漫画をピックアップ。kindleのブラックフライデーセールを機会に、一気読みしたくなる少女漫画の世界を楽しん