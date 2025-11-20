20日(木)は、広く日差しが届いて厳しい寒さが和らぎました。最高気温は新潟市中央区は14.1℃、長岡市で13.2℃など昨日より7℃前後高いところが多くなりました。 さて、21日(金)は次第に雨の範囲が広がりそうです。 ◆21日(金)午前9時の予想天気図 寒冷前線が県内付近を通過するため、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。県内は各地とも雨の降る時間があり、カミナリを伴い降り方の強まるところもありそうです。 ◆