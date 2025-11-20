STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。草間の脱退を受けて、Aぇ！groupのメンバーもファンクラブサイトでコメントした。コメントは一部抜粋。リーダーの小島健（26）は「リチャードに対して、怒りの感情が無いと言えばうそになりますが、同様に、長年一緒に夢を追ってきた仲間だという事実もあります」と吐露。「今はしっかりと休養をし、今の