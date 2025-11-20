バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、22日に行われるブンデスリーガ第11節フライブルク戦で復帰する可能性があるようだ。19日、ドイツ『キッカー』が報じた。現在26歳の伊藤は、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに完全移籍を果たした。プレシーズンマッチで中足骨を骨折し、今年2月に復帰したが、3月に再び中足骨を骨折。昨シーズンは公式戦8試合の出場に留まり、現在に至るまで戦列から離れている。それで