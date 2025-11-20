先月、山形市の空き家で起こった火災からきょうで１か月です。 【写真を見る】住人のいない空き家から1人の遺体...現在も身元わからず最近は人の出入りもなし（山形市） この火災は、空き家で起こったにも関わらず焼け跡から１人の遺体が見つかっています。 現在も身元はわかっておらず、警察が捜査を進めています。 松浦亜実記者「あちらに見えるのが先月火災があった現場です。誰も住んでいないはずの空き家から１人の遺