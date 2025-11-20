6年ぶり全面刷新で2代目へと進化！2025年11月20日、広汽トヨタは中国市場で販売する「ワイルドランダー」の新型モデルを正式に発表しました。同車はトヨタ「RAV4（ラブフォー）」の姉妹車として位置付けられており、今回のモデルチェンジでは2025年5月に登場した6代目RAV4をベースに全面的な刷新が行われています。独自の進化を遂げた2代目が登場！【画像】超カッコイイ！ これが“世界初公開”のトヨタ「新型ミドルSUV」です