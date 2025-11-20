ドイツ連邦統計局が11月19日、「2025年1〜9月期の対中貿易額は前年同期比0．6％増の1859億ユーロ（約33兆6800億円）に達した」と発表しました。1〜9月期の対中輸出額は前年同期比12．3％減の614億ユーロ（約11兆1238億円）で、中国からの輸入額は前年同期比8．5％増の1245億ユーロ（約22兆5557億円）でした。電気機器やアパレル、機械の輸入が最も速く伸びました。一方、1〜9月期の対米貿易額は前年同期比3．9％減の1847億ユーロ（