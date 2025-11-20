高校生応援企画、「青春！未来へのパスポート」で紹介した鶴岡工業高校ウエイトリフティング部の高橋心愛さんが、全国の高校生のナンバー１を決める大会で見事、優勝を果たしました。 【写真を見る】高校生ナンバー1に！ 鶴岡工業高校ウエイトリフティング部の高橋心愛さんが全国優勝！（山形） 全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会は、きのうから青森県で開催されています。 鶴岡工業高校ウエイト