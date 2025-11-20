○ＭＦＳ [東証Ｇ] 全国保証 を割当先とする101万9600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は262円。 ○豊田合 [東証Ｐ] 既存株主による2974万6000株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限446万1800株の売り出しを実施する。売出価格は12月1日から4日までの期間に決定される。 [2025年11月20日] 株探ニュース