【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月22日23時からNHK総合で『Venue101 』#103が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 石川晟也「オカンの LINE」&TEAM「Back to Life」乃木坂46「ビリヤニ」MAZZEL「Only You」※アーティスト名五十音順 ■乃木坂46卒久保史緒里が“TV音楽番組 ラスト出演” 今回の乃木坂46は『Venue101』のスペシャル企画！およ9年間在籍したグループから、まもなく卒