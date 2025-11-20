●動物高度医療 [東証Ｇ] 12月16日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●フォースタ [東証Ｇ] 12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年11月20日］ 株探ニュース