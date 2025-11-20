5人組アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太さんが、グループを脱退することを発表しました。【映像】本人コメント「一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと」所属事務所の公式サイトによると、草間さんは20日に東京簡易裁判所から略式命令（罰金10万円）を受けたということです。また今後の活動について、本人と深く話し合った結果「Aぇ! group」を脱退することになったということです。草間さんは、引き続