大阪12月限 日経225先物49920+1280（+2.63％） TOPIX先物 3312.5+63.5（+1.95％） 日経225先物（12月限）は前日比1280円高の4万9920円で取引を終了。寄り付きは4万9990円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9280円）を大きく上回る形からギャップアップで始まった。寄り付き直後につけた4万9980円を安値にロングが強まり、5万円回復から現物の寄り付き直後には5万0620円まで急伸した。その後は利益確定に伴うロ