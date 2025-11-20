神奈川県寒川町の住宅街で火災が発生し、現在も消火活動が続けられています。【映像】大量の煙があがる現場の様子午後5時ごろ、寒川町田端で「家屋が延焼中」と近隣の女性から119番通報がありました。警察などによりますと、けが人は今のところいないということです。現在も延焼中で、消防車7台などが出動し消火活動に当たっています。現場はJR相模線香川駅から約2km離れた住宅街です。（ANNニュース）