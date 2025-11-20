20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万9640円と急落。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては183.94円安。出来高は2758枚となっている。 TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4964