博多ラーメンの代表格「一風堂」が、来月、鹿児島市に初めてオープンします。場所は、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島とイオンモール鹿児島。ここでしか味わえない限定メニューも登場です。福岡市発祥でことし創業40周年、国内外合わせて約300店舗を展開する豚骨ラーメン店「一風堂」。まろやかでなめらかな豚骨スープに、さくっと歯切れのよい細麺が特徴です。その人気の博多ラー