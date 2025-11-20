熊本市の渋滞解消には、市民の「公共交通の利用促進」への協力も欠かせません。 【写真を見る】熊本市の路線バス「戸島駐車場～八反田～桜町バスターミナル」12月から平日朝に「区間快速バス」運行7分短縮へ 熊本都市圏のバス会社5社でつくる共同経営推進室は、12月から期間限定で区間快速バスを運行すると発表しました。 運行するのは、熊本市東区の戸島駐車場から八反田を経由し、桜町バスターミナ