アフリカゴールデンキャット。野生環境では、ハンターの罠にかかった場合を除き、姿を見かけることはほとんどない。ほんの20年前までは、生息地で活動する自然保護活動家でさえ、存在を知らないケースが多かった/Courtesy of Indianapolis Prize（CNN）保全生物学の専門家、ムウェジ・ムゲルワ氏は初めてアフリカゴールデンキャットを目にしたとき、それが何なのか分からなかった。ムゲルワ氏がウガンダのブウィンディ原生国立公園