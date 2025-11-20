広島ホームテレビは、社長による不適正な経費の使用が4年間でおよそ160万円あったと発表しました。広島ホームテレビによると、佐藤以誠社長は2021年7月から今年6月にかけて、社内関係者との飲食費を社外の取引先との飲食費として申請するなど、不適正な経費使用をしていました。4年間でおよそ60件、総額で160万円あったということです。今年8月、内部通報を受け顧問弁護士などが調査したところ明らかになりました。佐藤社長は事実