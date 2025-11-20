去年秋の衆議院選挙で、林総務相の陣営が「労務費」を支払ったと選管に報告している人のうち、少なくとも4人が「受け取っていない」などと話していることが分かりました。林総務相の陣営が提出した選挙運動費用収支報告書では、ポスターの維持管理とハガキのあて名書きの名目で労務費、あわせて310万円あまりをおよそ270人に支出したと記載されています。しかし、NNNの取材では、受け取ったと記載されている人のうち、4人の本人、