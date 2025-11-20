20日午後5時ごろ、神奈川県寒川町で住宅や倉庫などあわせて5棟が燃える火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察などによりますと、20日午後5時ごろ、神奈川県寒川町で「家が燃えている」などと119番通報がありました。一軒家の敷地内にあった倉庫から火が燃え広がったということで、およそ1時間半後に火はほぼ消し止められましたが、周辺の民家などあわせて5棟が燃えたということです。ケガ人はいませんでした。警察により