セールでさまざまなモノがお得に手に入る、ブラックフライデーの季節がやってきました。こういう機会にこそ注目したいのが、体の不調や日ごろの疲れをケアしてくれる健康サポートグッズです。「普段は体調管理を後回しにしがち」という人も、お買い得ないまこそ便利なグッズでQoLを高めてみてはいかがでしょうか？ 人気製品を多数ラインナップする老舗医療機器メーカー・チュアンヌの腰サポーター「チュアンヌ ロンバファースト