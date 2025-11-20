「アメイジング・スパイダーマン」（2012年）で主人公ピーター・パーカー/スパイダーマンを演じた俳優アンドリュー・ガーフィールド（42）は、恋愛について公にしないと決めているそうだ。「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」などで知られるモニカ・バルバロとの交際が噂されているアンドリューだが、プライベートを明かさないように意識しているという。