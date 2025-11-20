介護保険サービスを使う６５歳以上の高齢者のうち、自己負担を２割とする人の対象を拡大する議論を巡り、厚生労働省は２０日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、金融資産を考慮し、預貯金額が一定額未満の人については現行の１割負担を維持する案を示した。所得に加え、預貯金なども加味して高齢者の支払い能力を判断する。現在の利用者負担は原則１割で、年金を含めて一定の所得がある人（単身で年収２８０万円以