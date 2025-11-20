木曜日の夜は低気圧や前線が北日本を通過する影響で、北海道や東北北部の日本海側では雨が降り、雷雨の所があるでしょう。【金曜日の天気】金曜日は北日本を中心に冬型の気圧配置となるため、北海道の日本海側では雪が降り、北陸や東北の日本海側では雨が降るでしょう。一方、関東や東海・西日本では夜にかけても晴れる所が多い見込みです。【金曜日の最高気温】札幌： 7℃釧路：10℃青森： 9℃盛岡：10℃仙台