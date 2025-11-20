11月16日、高知県高知市内の飲食店で食事をした7人が、ノロウイルスによる食中毒となっていたことがわかりました。高知市保健所は、この飲食店を20日から3日間の営業停止処分にしました。食中毒が発生したのは、高知市はりまや町の飲食店「葉山」です。高知市保健所によりますと、11月16日にこの店で調理された刺身や茶碗蒸し、てんぷらの盛り合わせなどのコース料理を食べた1つのグループの8人のうち、10代から50代ま