紅葉シーズン真っただ中。イチョウ並木の景色を楽しむ多くの人たち。しかし、そこでは迷惑行為も相次いでいました。日本三景の1つで瀬戸内海に浮かぶ広島県の宮島でも木々が赤く色づいていました。東京都心の紅葉スポット明治神宮外苑も黄金色に染まったイチョウがまさに見頃。その美しい眺めを写真に収めようと、多くの人がスマホを向ける様子が見られました。多くの人が足を止め撮影していた場所は、通りの入り口の横断歩道です