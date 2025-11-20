ラオスを訪問中の愛子さまは、20日、世界遺産の古都を訪問されました。ラオスの古都ルアンパバーンに向かう高速列車に乗り込まれた、青いパンツスーツ姿の愛子さま。街全体が世界遺産に登録されたルアンパバーンは、天皇陛下も皇太子時代に訪問された場所です。愛子さまは、ラオスの国家副主席から贈られた民族衣装に身を包み、国立博物館を訪問されました。その後、16世紀に王家の菩提寺として建てられたシェントーン寺院に足を運