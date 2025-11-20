三井住友カードは11月19日、「BLACK FRIDAY by 三井住友カード 2025」を開始した。BLACK FRIDAY by 三井住友カード 2025同社はキャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、キャッシュレス決済の利便性と、決済を通じた買い物の楽しさを多くの利用者に体感してもらうことを目指している。今回、お得に買い物ができるBLACK FRIDAYの時期に合わせ、条件達成で1,000ポイントが必ずもらえるキ