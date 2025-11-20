紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ロフト】消臭グッズを愛犬のトイレで試してみたww』という動画を投稿。生活雑貨の専門店【ロフト】でお買い物する様子を公開してくれました。今回は、紗栄子さんが効果に驚いた“消臭スプレー”ご紹介します♪【関連】紗栄子もやみつき【無印良品】大好きなお菓子「疲れた体に染みる」「一袋全部食べちゃう」売り場で、紗栄子さんが「すごいよ。北海道北見の消臭剤だって」と興味津々