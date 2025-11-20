アーセナルに所属するイングランド代表MFエベレチ・エゼは指揮官のミケル・アルテタを絶賛した。英『Evening Standard』が報じている。今夏クリスタル・パレスからエゼはアーセナルに加わったが、ここまでは公式戦15試合に出場し2ゴール3アシストを記録。すでにアーセナルの中心的選手として躍動しており、マルティン・ウーデゴー不在のなか、チームの攻撃を牽引している。加入早々にフィットし、リーグ戦首位を走るアーセナルの重