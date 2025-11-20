急な病気やケガなどで救急車を呼ぶべきか迷った際に、専門家などからアドバイスを受けられる相談電話「#7119」。2026年2月から石川県内でも開設されることになりました。救急車の判断に迷ったら、医師や看護師に24時間相談可能救急相談専用ダイアル「#7119」は、夜間や休日に急な病気やケガなどで救急車を呼ぶべきかや、医療機関を受診すべきか迷った場合に医師や看護師が相談に応じるシステムです。これまでに36の都府県のほか、4